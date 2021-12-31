Россия строит новый военный полигон в аннексированном Крыму

Россия продолжает милитаризовать украинский полуостров.

Российские военные планируют оборудовать для обучения десантников новый полигон в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

"Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружены на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", — говорится в сообщении.

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Всего в 2022 году планируется провести около 100 мер подготовки органов управления, командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями НДС РФ.

"Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий по всем стратегическим направлениям", — добавили в военном ведомстве.

Напомним, в России снова заговорили о "защите своих граждан за границей" с применением армии. Вицеспикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сказал, что одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за границей, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.

Следует отметить, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия завезла в временно оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, чтобы создать плацдарм для влияния в регионе.

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