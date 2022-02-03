Россия стянула к Беларуси больше всего войск со времен Холодной войны — Столтенберг

Россия стянула к Беларуси больше всего войск со времен Холодной войны — Столтенберг

Генсек призвал Кремль к деэскалации ситуации.

Российская Федерация перебросила в Беларусь 30 тысяч военных, современное вооружение и технику.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

По его словам, в последние дни "значительное движение российских военных сил в Беларуси". Кроме того, на территорию страны перебросили истребители, вчасности Су-35, ракеты двойного назначения "Искандер" и системы противовоздушной обороны С-400.

"Это самое большое развертывание российских сил там со времен Холодной войны. Мы говорим о широком спектре современных военных возможностей. Все это происходит в сочетании с ежегодными российскими учениями ядерных сил, которые, как ожидается, состоятся в этом месяце", — рассказал он.

Столтенберг призвал Россию к деэскалации ситуации. Кроме того, генсек отметил, что 2 февраля Белый дом объявил о размещении дополнительных военных сил в Германии, Польше и Румынии.

"Это мощный сигнал преданности от США, как и их недавние взносы в нашу общую безопасность, включая передачу авианосной ударной группы под командование НАТО в Средиземном море и предоставление 8,5 тысячи военнослужащих для сил реагирования", — заявил Йенс Столтенберг.

Как сообщалось, США и европейские партнеры из НАТО передислоцируют свои войска на восточный фланг Альянса, чтобы послать сигнал российскому президенту Владимиру Путину о своей солидарности и готовности к решительному ответу. В частности, в Польше усиление своей границы приветствовали, назвали это жестом солидарности и четким сигналом для России.

Читайте также: