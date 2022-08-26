Россия теперь должна закупить 2 миллиона мешков для трупов: в Минобороны отреагировали на увеличение армии РФ

Россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 млн. человек.

Об этом говорится в соответствующем указе президента Российской Федерации Владимира Путина.

They haven't even started yet...

Россия планирует увеличить число получившихся сил' человека до 2 миллионов+.

В соответствии с исполнением смерти своего представителя, Russia ministry of defense, которые сегодня имеют 2 миллиона мебели. pic.twitter.com/QTVDA09FVD — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022

"Они еще даже не начинали. Россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 млн человек. Для выполнения указа своего президента Минобороны России теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов", — так иронически в украинском Минобороны отреагировали на указ российского лидера.

Об этом идет речь в сервисе микроблогов Twitter украинского оборонного ведомства.

Напомним, что оккупантам после вторжения приказали готовить мешки для собственных трупов.

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