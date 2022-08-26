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Россия теперь должна закупить 2 миллиона мешков для трупов: в Минобороны отреагировали на увеличение армии РФ

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Россия теперь должна закупить 2 миллиона мешков для трупов: в Минобороны отреагировали на увеличение армии РФ

Фото: Associated Press

Россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 млн. человек.

Об этом говорится в соответствующем указе президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Они еще даже не начинали. Россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 млн человек. Для выполнения указа своего президента Минобороны России теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов", — так иронически в украинском Минобороны отреагировали на указ российского лидера.

Об этом идет речь в сервисе микроблогов Twitter украинского оборонного ведомства.

Напомним, что оккупантам после вторжения приказали готовить мешки для собственных трупов.

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