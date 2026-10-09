Россия требует от США отменить санкции за перемирие с Украиной: что задумал Кремль

Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией / © ТСН

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Россия требует от Соединённых Штатов смягчения санкций в качестве условия для возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Москва также пытается увязать энергетическое перемирие с договоренностями о прекращении огня в Чёрном море.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на американских и украинских чиновников, осведомленных о ходе переговоров.

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В преддверии возможного возобновления мирных переговоров Россия продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, вызывая масштабные отключения электроэнергии. В Киеве считают, что Кремль таким образом пытается нанести Украине как можно больший ущерб, чтобы укрепить свои позиции перед возможными переговорами.

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Чего хочет Москва в обмен на прекращение ударов

По данным источников Kyiv Independent, за закрытыми дверями российские представители дали понять, что Москва готова рассмотреть предложение об энергетическом перемирии. Однако Кремль связывает возможное соглашение с дополнительными требованиями, в частности с смягчением санкций, введенных против РФ.

Об этом изданию сообщили трое собеседников, знакомых с ходом переговоров. Украинские чиновники подтвердили, что Россия добивается отмены части ограничений, но пока неизвестно, какие именно санкции она хочет снять.

Один из европейских дипломатов, осведомлённый о переговорах, высказал предположение, что Москва может стремиться к разблокированию замороженных российских активов.

«Если им разблокируют средства, на которые наложены санкции… вероятность того, что их используют для эскалации (войны), практически гарантирована», — заявил дипломат.

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Он также выразил сомнение в искренности намерений России прекратить атаки.

Официальная позиция Кремля

Несмотря на сигналы о готовности обсуждать соглашение за закрытыми дверями, публичная риторика Кремля по-прежнему скептична.

8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит смысла в переговорах о секторальном прекращении огня. Он обвинил Киев в стремлении добиться лишь временной паузы в энергетической сфере вместо долгосрочного урегулирования.

«Киев в настоящее время предлагает не долгосрочное урегулирование, а скорее прекращение огня в той сфере, которая является его ахиллесовой пятой — в энергетическом секторе», — сказал Песков.

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В то же время, по информации издания, Соединённые Штаты оказывают давление как на Киев, так и на Москву, пытаясь добиться прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после последней поездки в Россию вернулись с впечатлением, что договоренность об энергетическом перемирии может быть достигнута.

В сентябре российский представитель Кирилл Дмитриев дважды посещал США, где встречался с Виткоффом и Кушнером. В ходе этих переговоров он сообщил американской стороне, что Москва хочет смягчения санкций в рамках возможного соглашения.

Переговоры с целью выиграть время

В Киеве опасаются, что Россия пытается использовать переговорный процесс для получения новых уступок, при этом продолжая военные атаки.

«Каждый раз, когда начинаются переговоры, они выдвигают всё новые и новые требования», — сказал Kyiv Independent один из украинских чиновников, осведомлённый о ходе переговоров.

Позиция Украины заключается в том, что прекращение атак на энергетические объекты должно быть взаимным. Киев не хочет, чтобы согласие Москвы на перерыв в ударах стало поводом для предоставления России дополнительных экономических преимуществ.

Ситуацию осложняет то, что более широкие мирные переговоры фактически заблокированы из-за территориальных требований Кремля, которые Украина считает неприемлемыми. Поэтому Вашингтон пытается достичь более узких договоренностей по энергетической инфраструктуре и судоходству в Черном море, не дожидаясь решения всех вопросов, связанных с завершением войны.

О чем будет говорить украинская делегация в США

9 октября украинская делегация должна встретиться в США с представителями администрации Трампа, чтобы обсудить предложения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и возможном перемирии в Чёрном море.

Ожидается, что украинская сторона получит информацию о ходе американских переговоров с Россией и попросит разъяснить, каких именно уступок в отношении санкций требует Москва.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября, отвечая на вопросы журналистов о возможных экономических договоренностях между США и Россией, заявил, что Киев многое знает, однако не готов публично раскрывать подробности.

«Я не готов говорить об этом публично или подробно», — сказал Зеленский.

Киев также надеется, что обсуждение энергетического перемирия и безопасности судоходства в Чёрном море может создать условия для трёхсторонней встречи Украины, США и России. По данным издания, в конце сентября специальный посланник Трампа Стив Виткофф сообщил Зеленскому о стремлении Вашингтона организовать такую встречу в конце октября.

Прежде чем оценивать перспективы достижения договоренностей, украинская сторона стремится выяснить, каких именно уступок требует Кремль и готова ли Москва прекратить атаки без получения дополнительных экономических выгод.

Война в Украине — последние новости о возможном перемирии

Напомним, президент Зеленский недавно сообщил, что Украина обсуждает различные варианты секторального прекращения огня, в частности в сфере энергетики и на море.

Комментируя инициативы отдельных стран (в частности, Индии, Египта и Турции) о частичном прекращении огня на фоне российских атак на инфраструктуру, он подтвердил, что на повестке дня стоят все ключевые направления.

Между тем издание Axios сообщило, что специальный представитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут в конце октября посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

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