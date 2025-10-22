Россия требует полной капитуляции Украины: Лавров отверг план Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Москва не согласится на немедленное прекращение огня, если оно не приведет к полной капитуляции Украины, прямо отвергнув требования США. Это заявление подчеркивает решимость Кремля достичь своих первоначальных военных целей. Украинские и европейские лидеры поддержали предложение президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Заявление Лаврова о прекращении огня

Лавров вновь подчеркнул, что Россия не согласится на немедленное прекращение огня в Украине, если оно не будет предусматривать полной капитуляции украинской стороны.

По словам министра, позиция России остается неизменной со времени Аляскинского саммита в августе 2025 года. Он отметил, что Москва не нуждается в краткосрочном перемирии, которое «не ведет никуда», а стремится к «долговременному стабильному миру».

Комментируя призывы США к немедленному завершению войны, Лавров заявил, что прекращение огня не устранит якобы «коренных причин» конфликта, среди которых он снова назвал расширение НАТО на восток и «дискриминацию русскоязычных» в Украине.

Россия дальше стремится достичь своих первоначальных военных целей

«Заявления Лаврова подчеркивают решимость Кремля достичь своих первоначальных военных целей, несмотря на американские требования о немедленном завершении войны», — отметили аналитики.

В Кремле неоднократно заявляли, что прекращение огня станет возможным только после выполнения требований России — нейтралитета Украины, устранения действующего правительства, установления пророссийской власти и изменения политики «открытых дверей» НАТО.

«Заявления Лаврова являются продолжением попыток Кремля показать президенту США Дональду Трампу, что его требования о немедленном завершении войны несовместимы с российскими военными целями», — отмечается в оценках экспертов.

Украина и ЕС — за немедленное прекращение боевых действий

Тем временем Украина и ее европейские партнеры поддержали инициативу Трампа о немедленном прекращении боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами стран ЕС 21 октября обнародовали совместное заявление, в котором политики выразили поддержку предложения президента США о немедленном перемирии и использовании нынешней линии фронта как «отправной точки» для мирных переговоров.

Европейские лидеры подчеркнули, что Украина остается «единственной стороной, которая действительно стремится к миру», и должна быть в максимально сильной позиции «до, во время и после любого прекращения огня».

Также они подтвердили намерение направить замороженные российские активы на поддержку Украины и «усилить давление» на экономику и оборонно-промышленный комплекс России.

«Институт изучения войны (ISW) продолжает считать, что экономическое давление само по себе является недостаточным инструментом для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и что прекращение войны в Украине также зависит от дальнейшей мощной военной поддержки Украины», — отмечают эксперты.

Напомним, 21 октября Лавров отверг немедленное прекращение огня в Украине, заявив, что оно «оставит большую часть Украины под властью нацистов». Кремль требует «устранения причин конфликта» до любых переговоров.

В свою очередь Трамп в тот же день заявил, что до сих пор видит шанс на прекращение огня в Украине. В то же время, он назвал свою потенциальную встречу с президентом России Владимиром Путиным «бесполезной», если она не принесет результатов, хотя позже эти слова отрицал.