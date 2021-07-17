Россия требует прибытия Джемилева на суд над ним в Крым, хотя сама запретила ему въезд

Россия требует прибытия Джемилева на суд над ним в Крым, хотя сама запретила ему въезд

Джемилев готов приехать на суд, если запрет на въезд в Крым будет снят.

Россия требует прибытия национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в оккупированный Крым для проведения суда над ним. Однако РФ сама раньше запретила политику въезд на украинский полуостров.

Повестку с таким вызовом обнародовал адвокат Джемилева Николай Полозов на своей Facebook-странице.

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"Городской суд" города Армянска, подчиненный пророссийской администрации в Крыму, вызывает Джемилева как подсудимого на заседание 5 августа, мол, явка обязательна.

При этом адвокат Джемилева подчеркнул о "как минимум несогласованности действий различных государственных органов России, а как максимум о глубокой государственной деменции, если не сказать шизофрении".

Он напомнил, что весной 2019 года Россия тайным постановлением своей Федеральной службы безопасности продлила наложенный ранее запрет Джемилеву на въезд на свою территорию, а также в оккупированный ею Крым еще на 15 лет, до 2034 года.

"Эту ситуацию я уже обсудил с Мустафой Джемилевым, и он мне сказал, что готов приехать на суд, если запрет на въезд в Крым будет снят, и принять участие в восьмой по счету уголовному делу против него, — сказал Полозов. — Да что теперь инициатива на стороне ФСБ. Посмотрим, готова ли служба обеспечить право подсудимого на доступ к крымскому правосудию, или у страха глаза велики вплоть до 2034 года".

Джемилев в Facebook распространил сообщение своего адвоката со словами: "Абсурдность действий России, впрочем, как все, что делает эта страна".

Напомним, что следственный комитет России предъявил Джемилеву обвинения по трем статьям российского Уголовного кодекса: в пересечении госграницы России после запрета на въезд (ч. 3 ст. 322 УК РФ), хранении огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом (ст. 224 УК РФ), а также в приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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