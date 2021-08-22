Россия является участницей войны и возможны ли прямые переговоры с боевиками: что сказала Меркель о Донбассе

Россия является участницей войны и возможны ли прямые переговоры с боевиками: что сказала Меркель о Донбассе

Меркель поддержала позицию Украины не вести прямые переговоры с главарями боевиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая сегодня прибыла в Киев с официальным визитом, подтвердила, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.

Об этом она сказала на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге.

Меркель поддержала позицию Украины относительно отказа вести прямые переговоры с боевиками.

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"Россия является участником этого конфликта. Поэтому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", — сказала канцлер.

Меркель признала, что переговоры в Нормандском формате по Донбассу "не продвигаются вперед". В частности, не происходят в желаемом режиме встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии соприкосновения.

"Мы говорили и о Нормандском формате. Здесь мы не идем вперед, как этого хотелось бы. Я тоже хотела бы провести еще раз саммит (Нормандской четверки — Ред.) на уровне глав государств, на высшем политическом уровне, пригласить президентов Украины, Франции и России. И если мы сможем разработать хороший повестку дня, то считаю это возможным. Президент Зеленский здесь готов нас поддерживать", — сказала она.

Меркель убеждена, что новое немецкое правительство, которое сформируют после выборов осенью, также будет поддерживать реализацию Минских соглашений.

Напомним

Канцлер Германии Ангела Меркель находится в Киеве с однодневным рабочим визитом, который начался с возложения цветов на могиле Неизвестного Солдата.

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