Россия угрозами Медведева пытается сорвать западную поддержку Украины — ISW

Риторика Медведева не соответствует фактической позиции Кремля по поводу войны в Украине

Заявления заместителя председателя Совета национальной безопасности России Дмитрия Медведева о "законных целях" для российской армии не касаются войны в Украине, а цель усилить информационную операцию Кремля, чтобы ослабить западную поддержку Украины.

Такое мнение высказали аналитика американского Института изучения войны ( ISW ).

16 декабря Медведев опубликовал список с целями, которые он считает законными для РФ, среди них были "вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну" в Украине.

Также Медведев усомнился, означает ли, что члены НАТО вступили в войну против России, если они оказывают Украине военную помощь.

Аналитики считают, что такие заявления Медведева необходимы для усиления эффекта от массированных ракетных ударов по украинской гражданской инфраструктуре. Таким образом, Кремль пытается ослабить поддержку Запада для Украины, пугая эскалацией войны.

Риторика заместителя председателя Совета национальной безопасности России не соответствует фактической позиции руководства РФ по поводу войны в Украине. Россия, конечно, наносила и будет наносить удары по западной технике, которую предоставили Украине, но в этом нет ничего необычного.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может лететь в Минск на встречу с Александром Лукашенко для того, чтобы еще раз оказать давление на самопровозглашенного президента Беларуси и усилить информационную кампанию по поводу возможного нового наступления российских войск с территории Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путина перед вторжением в Украину предупреждали о катастрофических последствиях для России.

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