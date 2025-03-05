Россия угрожает всей Европе: Макрон сделал заявление о войне в Украине

Президент Франции заявил, что на самом деле российская угроза гораздо ближе к Европе, чем кажется.

Война в Украине перестала быть конфликтом между двумя соседними странами. На самом деле, это международный конфликт, в который уже вовлечены несколько государств и который может распространиться на другие страны.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к согражданам по вопросам Украины и европейской обороны.

"Мы вступаем в новую эпоху. Война в Украине длится вот уже три года. С первых дней мы решили встать на сторону Украины и наложить санкции на Россию. И мы приняли правильное решение, потому что украинцы не только смело борются за свою свободу, они бьются и за нашу безопасность. Мы не хотим, чтобы государство могло самовольно вторгаться на территории другой страны. Мы не хотим, чтобы было нарушено международное право и существовало право сильного. Нас этому научила история. И это касается не только Украины", – заявил Макрон.

Он добавил, что угроза России распространяется на всю Европу и, в частности, на Францию. Эта война уже перестала быть украинско-российским конфликтом, потому что Россия атакует мирные украинские города иранскими дронами, а на фронте на ее стороне воюют северокорейские солдаты.

"Россия Путина нарушает наши границы, она приобщается к манипуляциям на выборах, она отравляет своих оппонентов, она блокирует существование информационных систем, а также манипулирует нашим общественным мнением и распространяет фейки в соцсетях. Они распространяют эту пропаганду везде. Эта агрессивность кажется далеко, но на самом деле она очень близко", – подчеркнул президент Франции.

Напомним, Макрон заявил, что мир не может быть заключен "любой ценой" и под диктатом России. Поэтому Франция будет и дальше помогать Украине, чтобы обеспечить ей "сильную позицию во время переговоров с РФ".

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