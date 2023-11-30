"Россия укрепляет позиции": фон дер Ляйен сделала заявление о войне в Украине и ее будущем

Россия продолжает укреплять свои позиции и пробует перехватить инициативу. Учитывая это, в ЕС сделали заявление о дальнейшей поддержке Киева.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обязательства Евросоюза перед Украиной должны оставаться "твердыми".

Об этом пишет The Guardian.

"Стратегическая обстановка вокруг нас коренным образом изменилась. Это создает новый вид ответственности для Европы. Я называю это стратегической ответственностью. Это ответственность, прежде всего, за поддержку Украины в этой войне, и так долго, как это потребуется", — сказала она на форуме Европейского оборонного агентства в Брюсселе

Глава Еврокомиссии отметила, что именно сейчас поддержка Украины должна быть непоколебимой, хотя это будет нелегко.

"Россия сейчас укрепляет свои позиции. Пытается перехватить инициативу. А это значит, что ситуация на поле боя остается очень сложной. Но это не аргумент против поддержки. Напротив, это аргумент в пользу большей поддержки", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что РФ не контролирует все оккупированные территории Украины, потому что украинская армия вытеснила захватчиков из их части.

"Украина даже оттеснила российский флот в Черном море и снова может поставлять зерно по этому морскому коридору. Финляндия стала членом НАТО, имея протяженную границу с Россией. Скоро станет и Швеция. Украина находится на пути к членству в ЕС. А Кремль лишил себя доступа к западных экономик и инновационных систем и поставил себя в зависимость от Китая. Мы многого достигли вместе. И все это — веские аргументы в пользу постоянной поддержки Украины", — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, в НАТО сделали неожиданное заявление о Залужном. В брюссельских кулуарах признались, что у главнокомандующего ВСУ есть план на войну. В Альянсе уже утвердили годовую стратегию взаимодействия с Киевом.

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