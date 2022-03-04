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"Россия уничтожает": Зеленский об обстрелах оккупантами жилых кварталов

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"Россия уничтожает": Зеленский об обстрелах оккупантами жилых кварталов

Associated Press

РФ наносит удары артиллерией и авиацией.

Российская армия целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, людей и жилые кварталы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 4 марта.

“Украинские города не видели такой бесчеловечности, такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Харьков, Мариуполь – целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, уничтожают людей, уничтожают жилые кварталы”, – говорит глава дежавы.

По словам президента, в течение 3 марта в Чернигове погибли около 47 мирных жителей. Российская армия бьет из артиллерии и наносит авиаудары, подчеркнул Зеленский.

Россия уничтожает, Харьков уничтожают. Как это случилось? Сегодня рано утром ракета ударила в здание школы по детям. Такой становится реальность, когда приходит братская Россия”, — подчеркнул президент.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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