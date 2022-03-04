"Россия уничтожает": Зеленский об обстрелах оккупантами жилых кварталов

РФ наносит удары артиллерией и авиацией.

Российская армия целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, людей и жилые кварталы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 4 марта.

“Украинские города не видели такой бесчеловечности, такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Харьков, Мариуполь – целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, уничтожают людей, уничтожают жилые кварталы”, – говорит глава дежавы.

По словам президента, в течение 3 марта в Чернигове погибли около 47 мирных жителей. Российская армия бьет из артиллерии и наносит авиаудары, подчеркнул Зеленский.

Россия уничтожает, Харьков уничтожают. Как это случилось? Сегодня рано утром ракета ударила в здание школы по детям. Такой становится реальность, когда приходит братская Россия”, — подчеркнул президент.