Россия усилила попытки втянуть страны Азии в гибридную войну с Западом - ЦПД

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об "азиатском НАТО" и "группе нападения на Россию" являются попыткой Кремля оправдать агрессию против Украины и запугать европейские страны.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

В Центре подчеркнули, что Москва пытается представить войну против Украины как часть "построения нового миропорядка" и вовлечь страны Азии в гибридное противостояние с Западом.

Реклама

В ходе слушаний по евразийской безопасности Лавров заявил, что США якобы создают "азиатское НАТО", а также пригрозил Европе, сказав, что "вооруженная борьба с РФ всегда заканчивалась плохо для Европы". Кроме того, он заявил о необходимости "устранения угроз с западного направления на длительную историческую перспективу".

В ЦПИ объяснили, что такими заявлениями Кремль пытается посеять страх среди европейских элит, чтобы ослабить поддержку Украины. Вместе с тем, Россия манипулирует опасениями азиатских государств, навязывая тезис, что только Москва способна "защитить" их от Запада.

"Все эти громкие заявления о "новой евразийской безопасности" - попытка найти поддержку для ведения войны против Украины, которая истощила ресурсы России", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что Лаврову видится "нацизм" в Европе с "фюрером" Зеленским

Реклама

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Германию в том, что эта страна вроде бы возглавляет движение в поддержку «нацизма» в Европе.

Новости партнеров