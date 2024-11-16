Россия усиливает давление на Европу по поводу войны в Украине на фоне неопределенности США – ISW

Кремль усиливает кампанию рефлексивного контроля, чтобы повлиять на принятие решений на Западе в пользу РФ накануне или вместо будущих переговоров об урегулировании войны в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

15 ноября Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и повторил несколько информационных операций Кремля, направленных на то, чтобы повлиять на немецкое правительство и другие западные государства с целью склонить Украину к преждевременным мирным переговорам вместо предоставления Украине дальнейшей военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры" и предупредил, что этот звонок помогает Путину достичь его ключевых целей: уменьшить свою изоляцию в международном сообществе и провести переговоры на желаемых для России условиях, "которые ни к чему не приведут".

В ISW обращают внимание: Путин и другие высокопоставленные российские чиновники в последнее время усилили риторику, направленную на воздействие на внешнюю политику нового правительства США во главе с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Кремль также недавно подтвердил свое нежелание идти на компромисс по условиям возможных будущих переговоров, четко указав, что давняя цель Кремля — полная капитуляция Украины — остается неизменной.

"Кремль, вероятно, стремится воспользоваться неопределенностью будущей политики США в отношении Украины, активизировав свою кампанию рефлексивного контроля против европейских союзников Украины", — отметили аналитики.

Напомним, в Кремле сообщили подробности телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, в котором говорилось о войне в Украине. Хозяин Кремля настаивает на сохранении контроля РФ за оккупированными украинскими территориями и отказе Украины от вступления в НАТО.

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