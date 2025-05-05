Россия усиливает партнерство с Бразилией, с началом войны оно стало стратегическим - посол

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник

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Бразилия сместила приоритеты в своей внешней политике после войны в Украине, способствуя развитию партнерства с Россией.

Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью РБК-Украина.

Мельник заявил, что дипломатические ориентиры Бразилии направлены на Россию, а не на Украину.

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«По-моему, надо быть всегда реалистами и ставить перед собой не иллюзорные цели. Правда заключается в том, что политический бомонд Бразилии, и я имею в виду не только нынешнее ливацкое правительство, но и вообще заточенность всей полителиты, не видит для себя выгоды в развитии отношений с Украиной. Мы не входим в приоритеты, ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики и торговли», — рассказал посол.

За последние три года Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров в Бразилию, став ключевым поставщиком дизеля и минеральных удобрений, что критически важно для бразильской экономики.

Посол заметил, что Россия стала фактическим монополистом на бразильском рынке дизеля, контролируя 65% всего импорта этого горючего. До начала великой войны доля России на этом рынке составляла менее 1%, что свидетельствует о существенном росте ее влияния.

По его словам, за счет демпинговых цен, возникших из-за западных санкций, Россия успешно вытеснила США с рынка Бразилии, где теперь доля американских товаров составляет лишь 15%.

«За 6,5 млн тонн дизеля Бразилия уплатила России почти 10 миллиардов долларов. Иными словами, для сравнения, речь идет об одной десятой всего оборонного бюджета РФ. За эти деньги Кремль может больше месяца финансировать свою военную кампанию против Украины. Это наше видение дизельных поставок», — рассказал посол.

Он отметил, что дизель играет немаловажную роль в контроле за инфляцией в Бразилии.

Мельник пояснил, что сдерживание инфляции является одним из самых больших вызовов для Лулы накануне предстоящих выборов, в частности из-за роста цен на продукты и угрозы для поддержки беднейших слоев населения.

По словам посла, с начала войны поставки пшеницы из России в Бразилию выросли в 30 раз, и Россия стала одним из крупнейших поставщиков на рынке благодаря скидкам в 60 долларов за тонну.

«Я уже молчу о том, что Россия была и остается ключевым игроком в импорте минеральных удобрений, от которых зависит урожайность и прибыль АПК (ее доля на рынке колеблется между 20 и 25% со стоимостью около 4 млрд долларов в год). Не помню ни одной встречи с бразильскими политиками, которые не упомянули бы о важности российских удобрений», — подчеркнул посол.

Напомним, президент Бразилии Лула да Силва обвинил американского лидера Дональда Трампа в грубом вмешательстве в мировую торговлю, что будет иметь негативные последствия не только для США.