Россия увеличила количество войск за последние 48 часов – министр обороны Британии

Уоллес сказал, что РФ будут судить по ее действиям, а не заявлениям, поскольку наращивание войск продолжается.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за последние 48 часов Россия увеличила до 7000 количество своих войск на границах с Украиной, поэтому РФ будут судить по ее действиям, а не словам об отводе.

Об этом сообщает BBC.

"Мы видели противоположность к некоторым утверждениям. Мы видели увеличение численности (российских – ред.) войск за последние 48 часов на 7000 человек… Думаю, мы поверим им на слово, но о России мы будем судить по их действиям, и сейчас наращивание войск продолжается", – сказал британский министр обороны.

Он добавил, что НАТО является единым и "смертельно серьезно относится к тому, как мы столкнемся с угрозой, создаваемой для Украины и, возможно, для нашей безопасности".

Уоллес также сказал, что для России становится "трагически нормальным" использовать "злонамеренную деятельность и угрозы, чтобы попытаться достичь своего", и Европа должна на это ответить.

"Это настоящий вызов стабильности Европы", – подчеркнул министр обороны Британии.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия стянула к границам Украины около 140 тысяч своих военных и пока реально отводить армию не начала.

Отметим, что с начала суток 17 февраля российские наемники 34 раза обстреляли украинские территории : большинство из артиллерии.

Один из снарядов российских боевиков попал в здание детского сада в Станице Луганской. Во время обстрела малыши находились в детском саду. Контузии подверглись две женщины.

В США сообщают, что Россия увеличила количество военных на границах с Украиной

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