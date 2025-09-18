"Россия уже разваливается": Портников рассказал, что будет дальше

Виталий Портников

Реклама

Россия уже находится в процессе распада, хотя этот процесс может оказаться незаметным для многих.

Об этом сказал политический аналитик Виталий Портников.

Он объяснил, почему развал Российской империи не произошел в 1991 году, а происходит только сейчас.

Реклама

«Имперский зонтик» и ментальная зависимость

По словам Портникова, после 1991 года Россия сохранила влияние на бывшие колонии благодаря созданию Содружества Независимых Государств (СНГ). Однако главной причиной, удержавшей имперское пространство от полного краха, была ментальная зависимость многих стран, в частности, Украины.

«Потому что главной колонией, которая оставалась в ментальной зависимости, была Украина, в которой в 1994 году было проведено очень, я бы сказал, эффективные реставрационные действия», — отметил эксперт.

Он напомнил, что следствием этих действий стало избрание президентом Украины в 2010 году «откровенного российского агента», а в 2014-м «все правительство сбежало в Москву».

Неизбежный распад

Виталий Портников подчеркнул, что «имперский зонтик» Москвы, десятилетиями удерживавший бывшие советские республики, сейчас «на глазах разлезается». Он отметил, что многие фантазируют о развале Российской Федерации, но не замечают, что имперское пространство только начинает разваливаться.

Реклама

По мнению Портникова, капитуляция бывших колоний в 90-е годы позволила Кремлю удерживать их в своей орбите. Однако сегодня эти механизмы влияния уже не работают, что делает распад Российской империи неизбежным.

Напомним, по словам Виталия Пекаря, война России против Украины не закончится с прекращением боевых действий. После того, как «пушки умолкнут», Кремль попытается реализовать свои имперские амбиции, но уже другими методами — политическими, медийными и культурными.

Эксперт предостерегает: после завершения войны Украина может столкнуться с новой волной влияния со стороны России — на этот раз в виде организаций, которые постараются достичь того, чего не смогли получить военные. По словам Валерия Пекара, политика Кремля станет продолжением войны другими методами.

Москва может попытаться навязать Украине «грузинский сценарий», а если это не даст результата, расколоть общество и погрузить его во внутренние конфликты, чтобы нивелировать украинскую победу.

Реклама

Пекарь отмечает, что опасность представляют не только пророссийские реваншисты, которые будут стремиться взять реванш политическим путем, но и так называемая «волна хороших россиян». Они будут искренне считать, что «прекрасную Россию будущего» легче построить именно в Украине, а не на территории РФ.

По их мнению, Украина — это идеальный плацдарм для воплощения подобных идей: здесь уже есть демократические институты, движение в сторону Европы, а также совместная культура и братский народ. Более того, они убеждены, что восстановить и развить Украину гораздо проще, чем Россию с ее централизованной властью, авторитаризмом и разрушенной экономикой.