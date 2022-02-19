Россия уже составила списки людей, которых планирует убить после вторжения в Украину — Foreign Policy

Россия уже составила списки людей, которых планирует убить после вторжения в Украину — Foreign Policy

Россия будет пытаться принудить украинцев к сотрудничеству путем жестокого террора.

По данным американской разведки, после вторжения в Украину Россия планирует убить и арестовать политиков, активистов, журналистов, российских и белорусских диссидентов.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.

По данным разведки США, после вторжения в Украину Россия планирует террор против политических оппонентов, антикоррупционных активистов, журналистов, представителей религиозных сообществ, представителей ЛГБТ и российских и белорусских активистов, переехавших в Украину.

"Как мы уже видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия будет пытаться заставить людей к сотрудничеству путем устрашения и репрессий ", — сказал американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

В США отметили, что они были поражены тем, насколько формализованы эти списки. У них есть все, кто может противостоять планам Кремля в Украине.

"Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения, насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, предположительно, будут направлены против тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов, журналистов и антикоррупционных активистов, а также уязвимых групп населения, таких как: религиозные, этнические меньшинства и ЛГБТК+", – сказал чиновник.

Один из помощников в Конгрессе, информируя на условиях анонимности, сказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: вооруженные силы используются для захвата военных целей, тогда как специальные агенты формируют конфликт, а агенты разведки прибывают в страну, чтобы избавиться от оппозиционных элементов.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о непрерывной работе украинской дипломатии на фоне российского кризиса безопасности.