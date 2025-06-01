Российская делегация уже в Стамбуле накануне переговоров с Украиной

Флаги Украины и России / © Getty Images

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В Стамбуле готовятся к очередному раунду переговоров между Россией и Украиной. Представители делегации РФ уже прибыли в столицу Турции.

Об этом сообщают РосСМИ.

«Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной», — цитирует сообщение агентство.

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Ожидается, что в ходе новой встречи стороны будут обсуждать ключевые вопросы безопасности, гуманитарного характера, а также потенциальные пути деэскалации конфликта.

Второй этап переговоров между РФ и Украиной: что известно

Российская и украинская делегации провели свою первую встречу 16 мая. По результатам переговоров было принято решение об обмене пленными по формату «1000 на 1000». Было договорено о продолжении переговоров.

Второй этап переговоров начнется в 13.00 во дворце Чираган.

По словам генерала Кита Келлога, в переговорах между Украиной и Россией стороны должны быть готовы к уступкам.

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«Все должны быть готовы к уступкам. К примеру, сказать: „Ладно, я готов отказаться от этой части дискуссии, чтобы мы дошли до конечного результата“. И именно здесь диалог должен быть очень важным. Покажите мне, что вы можете сказать: „Я готов сделать этот трудный шаг к снижению уровня насилия“. И это было сделано между Мединским и Умеровым с украинской стороны. И это было важно. Я имею в виду освобождение тысячи пленных с каждой стороны», — объяснил Келлог.

При этом Россия обещала предоставить Украине меморандум о предстоящем мирном соглашении, предусматривающем прекращение огня. Однако 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна-агрессорка до сих пор этого не сделала.

В то же время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет говорить публично о своем «меморандуме», и уточнил, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию не будут обнародовать.