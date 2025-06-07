Россия уже воюет с Британией: бывшая советница Трампа сделала сенсационное заявление

Британские военные

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Великобритания фактически находится в состоянии войны с Россией, а США под руководством Дональда Трампа не могут быть гарантом безопасности. Такой жесткий вывод озвучила доктор Фиона Гилл — бывшая главный советник Белого дома по вопросам России в период первого президентства Дональда Трампа. Она является одним из авторов нового Стратегического оборонного обзора Великобритании (SDR), представленного на прошлой неделе.

Об этом сообщило издание Independent.

Доктор Хилл утверждает, что Великобритания уже фактически находится в состоянии войны с Россией, которая на протяжении лет вела гибридную агрессию — кибератаки, отравления, диверсии, попытки повредить подводные кабели и другие элементы критической инфраструктуры.

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«Россия воюет с нами», — сказала она, указывая на серьезность угрозы.

На этом фоне стратегический обзор обороны предупреждает, что британская армия оказалась неготовой к крупномасштабному конфликту. В документе говорится о хронической нехватке боеприпасов, кризисе медицинского обеспечения для условий войны с массовыми жертвами, а также кадровом дефиците — лишь ограниченное количество военных подразделений сейчас готово к боевому развертыванию.

Генерал сэр Ричард Барронс, один из авторов SDR, предупредил: «Сегодня крылатая ракета может достичь территории Великобритании менее чем за 90 минут».

Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что Великобритания должна стать «в десять раз смертоноснее» в ответ на вызовы со стороны Кремля и рост военного потенциала Китая.

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Премьер-министр Кир Стармер, представляя стратегический обзор на судостроительном заводе в Говани (Шотландия), анонсировал масштабную реформу оборонной сферы: армию должны увеличить до 100 тысяч военнослужащих, построить 12 новых подводных лодок, активнее использовать дроны и искусственный интеллект.

В то же время Стармер избежал конкретных обязательств по увеличению расходов на оборону до 3% ВВП к 2034 году, хотя именно это определено в SDR как условие реализации запланированной реформы.

Доктор Хилл отмечает изменение статуса Соединенных Штатов как союзника: «Мы больше не можем полагаться на военный зонтик США, как это было во время холодной войны». Она резко критикует администрацию Дональда Трампа, которая, по ее мнению, ставит собственные интересы выше стратегических партнерств и стремится вести отдельные соглашения с Кремлем.

Также эксперт предупреждает о возможном влиянии американских популистских тенденций на британскую политику, в частности относительно роста влияния праворадикальных движений, таких как Reform UK.

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Напомним, Великобритания в 10 раз увеличивает поставки дронов для ВСУ.