Россия ужесточает территориальные претензии к Украине— ISW

Украина не уступит свои территории / © Associated Press

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Требование России добровольно сдать Запорожье, Херсон и еще две области прямо рассчитаны только на то, чтобы украинцы не согласились.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что российские официальные лица неоднократно заявляли, что вся Харьковская область является частью России, и приступили к наступательным операциям по созданию буферных зон в Харьковской и Сумской областях в мае 2024 года и марте 2025 года соответственно.

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«Вероятно, это часть российских усилий по территориальной экспансии, однако, не исключено, что Кремль таким образом пытается расширить свои территории», — отмечают эксперты.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН 17 февраля постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Киев должен согласиться на пересмотр государственных границ и передать Москве дополнительные регионы. Он подчеркнул, что оккупированные территории якобы «безвозвратно» отошли под контроль Кремля и Украина должна потерять любые амбиции относительно членства в военных альянсах.

«Эти заявления стали очередным подтверждением того, что Кремль не заинтересован в реальных мирных переговорах, а продолжает свою тактику шантажа. Требования российской стороны выходят далеко за рамки предыдущих дипломатических позиций и демонстрируют, что Москва стремится не только к сохранению уже захваченных территорий, но и к дальнейшему ослаблению украинской государственности», — говорится в отчете.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что любые территориальные уступки недопустимы и что суверенитет государства не может быть предметом торгов.

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Кроме того, Россия активно использует информационные манипуляции, пытаясь представить жертву западной агрессии. Такая риторика направлена на оправдание дальнейших агрессивных действий и легитимизацию незаконного захвата украинских территорий.