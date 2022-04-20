Россия в ответ высылает дипломатов Австрии, Бельгии и Нидерландов

В ответ на оглашение работников российских загранучреждений персонами нон грата РФ высылает дипломатов из Австрии, Бельгии и Нидерландов.
В частности, 19 апреля МИД России вызвал посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера и заявил ему решительный протест в связи с признанием Веной четырех работников российских загранучреждений в Австрии персонами нон грата.
Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что "этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии".
"В ответ четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им следует покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля этого года. Послу вручена соответствующая нота", – сообщили в российском МИД.
Там также объявили персонами нон грата 14 работников посольства Нидерландов в Москве и одного работника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
Кроме того, персонами нон грата объявлен ряд работников посольства Бельгии, которые должны покинуть территорию России до конца дня 3 мая.
Напомним, по состоянию на 19 апреля в Киеве возобновили работу уже 17 диппредставительств иностранных государств.
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