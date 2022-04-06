Россия в Совбезе ООН оговорилась, что ведет войну в Украине, а не "спецоперацию" — Кислица

Россия в Совбезе ООН оговорилась, что ведет войну в Украине, а не "спецоперацию" — Кислица

Постпред России также признал, что русская армия убивала гражданских.

Россия через своего постоянного представителя при ООН Василия Небензи признала, что ведет в Украине войну, а не "специальную операцию".

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал на заседании Совета Безопасности ООН по поводу массовых убийств в Буче, пишет Укринформ.

«Если и есть что-то, за что мы должны поблагодарить российского представителя, то это за его признание на вчерашней (4 апреля – ред.) пресс-конференции, что Россия ведет войну против Украины. "Война" вы сказали несколько раз, а не "специальная операция", – обратился Кислица к Небензи.

По словам Кислицы, постпред России также признал, что русская армия убивала гражданских лиц.

"Единственная правда", которую сказал Небензя на заседании Совбеза — это то, что Россия движется в Украине не так, как планировала, отметил Кислица. "И единственная причина – это сопротивление украинской армии и украинского народа, а не ваше разумное военное планирование", — добавил он.

Также Кислица сравнил российские войска с нацистами, поскольку Россия также убивает мирных жителей, пытается перекраивать международно признанные границы, ставить задачу окончательно решать украинский вопрос, как Гитлер пытался решать еврейский вопрос.

Постпред в ООН подчеркнул, что Украина победит и весь мир победит.

Он напомнил дипломатам Путина, что Риббентроп (министр иностранных дел Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике – ред.) отрицал осведомленность о концлагерях и политике расового истребления, однако был признан виновным на Нюрнбергском процессе в военных преступлениях и его казнили.

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