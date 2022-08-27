Россия ведет информационную спецоперацию против Украины и Зеленского: Данилов раскрыл ее суть

Россия проводит мощную информационную кампанию против Украины и президента Владимира Зеленского. Так, один из нарративов, который продвигает российская пропаганда – якобы мир устал от войны в Украине.

Войну ни в коем случае нельзя заморозить, поскольку РФ рано или поздно все равно будет посягать на Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Это не соответствует действительности (усталость мира от войны – ред.). Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности", – отметил он.

Он рассказал, что власти с первого дня вторжения РФ работают как единая команда. Так, ежедневно в течение недели под председательством Зеленского проходят встречи, рабочие совещания с участием ключевых представителей сектора безопасности и обороны. Там нарабатываются важные управленческие решения.

Данилов также объяснил, почему нынешнюю войну нельзя замораживать.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", это не будет воспринимать наше общество", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что условия и "Минска-1", и "Минска-2" были абсолютно неприемлемыми для Украины.

Данилов отметил, что "кто-то нам помогает, кто-то считает, что с Путиным нужно договориться", потому что впереди сложная зима, и сегодня цена на газ уже существенно увеличилась.

"Наши граждане отдают свои жизни. Цена, которую платят украинцы как нация, очень дорого нам обходится", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский осознает риски и не соглашается идти на переговоры с Россией.

Что происходит на войне и в кабинетах за закрытыми дверями: секретарь СНБО Алексей Данилов

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