Россия виновата в отсутствии прогресса в мирном регулировании на востоке — временная поверенная в делах США в Украине

Россия продолжает опрокидывать вину за нехватку прогресса в мирном процессе.
Действия РФ в вопросе мирного урегулирования на востоке Украины не соответствуют духу сотрудничества и неконструктивны, что не позволяет говорить об изменениях к лучшему.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, пишет Укринформ.
Квин отметила, что публичные действия России не свидетельствуют об изменениях к лучшему.
“Вдобавок к тому, что мы видим публично – движение войск, мы также наблюдаем ряд провокационных заявлений от россиян. Они дали комментарии, которые, я бы сказала, не соответствуют духу сотрудничества (в вопросе мирного урегулирования на востоке Украины) или духу признания территориальной целостности Украины. Они (РФ – ред.) продолжают опрокидывать вину за нехватку прогресса в мирном процессе, в то время как это их вина. Мы рассматриваем это как неконструктивный подход к мирному урегулированию, сотрудничеству с международными партнерами”, — сказала она.
В то же время дипломат отметила, что администрация президента США Джозефа Байдена верит в диалог, и выразила надежду, что контакты с российской стороной будут продолжены.
Напомним, что британский премьер Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".
Британские СМИ сообщили, что Лондон готов опрокинуть спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.
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