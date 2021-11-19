Россия виновата в отсутствии прогресса в мирном регулировании на востоке — временная поверенная в делах США в Украине

Россия виновата в отсутствии прогресса в мирном регулировании на востоке — временная поверенная в делах США в Украине

Россия продолжает опрокидывать вину за нехватку прогресса в мирном процессе.

Действия РФ в вопросе мирного урегулирования на востоке Украины не соответствуют духу сотрудничества и неконструктивны, что не позволяет говорить об изменениях к лучшему.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, пишет Укринформ.

Квин отметила, что публичные действия России не свидетельствуют об изменениях к лучшему.

“Вдобавок к тому, что мы видим публично – движение войск, мы также наблюдаем ряд провокационных заявлений от россиян. Они дали комментарии, которые, я бы сказала, не соответствуют духу сотрудничества (в вопросе мирного урегулирования на востоке Украины) или духу признания территориальной целостности Украины. Они (РФ – ред.) продолжают опрокидывать вину за нехватку прогресса в мирном процессе, в то время как это их вина. Мы рассматриваем это как неконструктивный подход к мирному урегулированию, сотрудничеству с международными партнерами”, — сказала она.

В то же время дипломат отметила, что администрация президента США Джозефа Байдена верит в диалог, и выразила надежду, что контакты с российской стороной будут продолжены.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов опрокинуть спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

Читайте также:

Washington Post сообщила , что Россия массированно опрокидывает войска к границе с Украиной.

, что Россия массированно опрокидывает войска к границе с Украиной. Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии , на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. В связи с этим Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые влекут за собой дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

Россия тайно опрокидывает танки к границе с Украиной — Bloomberg

Новости с фронта: российские оккупанты ударили с дальнобойных гаубиц по Муратову

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.