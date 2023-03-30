Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран": у Зеленского отреагировали

Российский список "недружественных стран", в который Москва 30 марта внесла Венгрию, стал знаком качества.

Так решение РФ прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нахождение в списке "недружественных в РФ стран" — это знак качества. Это неприятие коррупции, пыток, мародерства, неконтролируемой агрессии и убийств невинных людей", — пишет Подоляк в своем Twitter.

Советник главы ОП отмечает: чем ближе Украина к победе, тем больше стран попадет в российский список "недружественных".

Отношения Москвы и Будапешта

Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран" якобы из-за того, что Будапешт "подписался под всеми антироссийскими санкционными ЕС".

Венгерская президент Каталин Новак заявила, что она поддерживает мирный план для Украины, предусматривающий вывод российских войск с территории Украины.

Тем временем правительство Венгрия наложило вето на совместное заявление относительно выданного Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отказался участвовать в совместной закупке боеприпасов для Украины по плану ЕС.

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