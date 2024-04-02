Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН в обмен на оружие от Китая – Госдеп США

Россия выполняет свою часть соглашения
США считают, что применение Россией права вето в Совете Безопасности ООН для блокирования работы Комитета по санкциям против Северной Кореи является частью договоренностей между Кремлем и режимом Кима в обмен на поставки оружия из КНДР.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.
«Я думаю, здесь очевидно, что Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на вооружение из Северной Кореи в ее войне против Украины»,- отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
И теперь, по его словам, все видят, как Россия выполняет свою часть соглашения.
Миллер также напомнил, что ранее мандат Комитета ООН по санкциям против КНДР продолжался в Совете Безопасности единогласно.
Напомним, ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин сообщил, что Пекин не исключает участия в международной конференции на саммите мира, который планирует устроить Украина.
Кстати, по мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, именно Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, ведь имеет "особые" отношения с Россией.
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