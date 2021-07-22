Россия впервые подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины: какие на этот раз претензии выдвигает Москва

Россия впервые подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины: какие на этот раз претензии выдвигает Москва

Россияне в жалобе имеют десять претензий к Украине, в которых они открещиваются от своих преступлений и перекладывают вину на Киев.

Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский Суд по правам человека против Украины. Страна-агрессор приписывает нашему государству ряд претензий, в частности, мол ответственность за сбивание Boeing 777 возле Донецка, блокировку Северо-Крымского канала, и традиционное обвинение в якобы дискриминации русскоязычного населения и бизнеса.

Об этом говорится в релизе Генпрокуратуры, которое получило в распоряжение российское "РБК".

Отмечается, что это первое в истории России межгосударственное заявление, которое подала власть РФ в ЕСПЧ. В частности, в упреках россиян речь идет о якобы ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, мол "притеснении" прав русскоязычного населения и "преследование" журналистов, "дискриминация" российского бизнеса и блокировка воды в Крым.

В списке претензий, которые Москва выдвигает Киеву, десять пунктов:

"Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, во время пожара в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе";

"Практика подавления свободы слова и преследование инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов";

"Дискриминация русскоязычного населения и вытеснение русского языка из общественной сферы";

"Дискриминация российского бизнеса";

"Гибель людей и уничтожение имущества в результате обстрелов ВСУ смежной территории Российской Федерации";

"Лишения жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти";

"Блокировка Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

"Нападение на дипломатические представительства России";

Катастрофа самолета "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года".

отказ от предоставления необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

Один из российских сенаторов Косачев, комментируя эти действия власти РФ, сказал: "Сам факт российской жалобы в ЕСПЧ приведет в себя руководство Украины и ее европейских покровителей".

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