Россия впервые подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины: какие на этот раз претензии выдвигает Москва

Россияне в жалобе имеют десять претензий к Украине, в которых они открещиваются от своих преступлений и перекладывают вину на Киев.
Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский Суд по правам человека против Украины. Страна-агрессор приписывает нашему государству ряд претензий, в частности, мол ответственность за сбивание Boeing 777 возле Донецка, блокировку Северо-Крымского канала, и традиционное обвинение в якобы дискриминации русскоязычного населения и бизнеса.
Об этом говорится в релизе Генпрокуратуры, которое получило в распоряжение российское "РБК".
Отмечается, что это первое в истории России межгосударственное заявление, которое подала власть РФ в ЕСПЧ. В частности, в упреках россиян речь идет о якобы ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, мол "притеснении" прав русскоязычного населения и "преследование" журналистов, "дискриминация" российского бизнеса и блокировка воды в Крым.
В списке претензий, которые Москва выдвигает Киеву, десять пунктов:
- "Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, во время пожара в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе";
- "Практика подавления свободы слова и преследование инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов";
- "Дискриминация русскоязычного населения и вытеснение русского языка из общественной сферы";
- "Дискриминация российского бизнеса";
- "Гибель людей и уничтожение имущества в результате обстрелов ВСУ смежной территории Российской Федерации";
- "Лишения жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти";
- "Блокировка Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";
- "Нападение на дипломатические представительства России";
- Катастрофа самолета "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года".
- отказ от предоставления необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".
Один из российских сенаторов Косачев, комментируя эти действия власти РФ, сказал: "Сам факт российской жалобы в ЕСПЧ приведет в себя руководство Украины и ее европейских покровителей".
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