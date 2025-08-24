Война в Украине / © ТСН

Россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

«Я не говорю, что россияне уступили во всем. Но они уступили тем, что признают территориальную целостность Украины после войны», — сказал он.

Вице-президент США добавил, что украинцы сами должны решить, где провести территориальные границы в их стране.

Еще одной уступкой государства-агрессора, по словам Венса, стало то, что россияне признали, что не смогут установить «марионеточный режим» в Украине. Он напомнил, что оккупанты хотели этого с начала полномасштабного вторжения.

«Они действительно проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих основных требований. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны», — подчеркнул вице-президент США.

Однако Вэнс признал, что Россия не хочет перемирия. Он считает, что Кремль имеет на это несколько причин, но не озвучил их.

«Мы не контролируем действия России, если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад», — добавил американский вице-президент.

Напомним, в этом же интервью вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война в Украине не завершится мгновенно, но есть надежда на достижение мира в течение ближайших шести месяцев.