Россия все больше приближается к сценарию развития Ирана: детали

Россия все больше приближается к сценарию развития Ирана: детали

Прибыль от продажи нефти в структуре ВВП за вычетом себестоимости в Иране – около 20%, в РФ – 10%.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что Россия, несмотря на "радость" от санкций, все больше приближается к сценарию развития Ирана.

Об этом шла речь в сообщении в Telegram-канале.

Россию и Иран постигла "голландская болезнь" – зависимость от экспорта небольшого количества видов сырья (нефть и газ) в обмен на импорт необходимых товаров.

В обеих странах подобный вес экспорта в структуре ВВП составляет около 30%.

Прибыль от продажи нефти в структуре ВВП за вычетом себестоимости в Иране – около 20%, в РФ – 10%.

Иранские банки тоже отключили от SWIFT и заморозили более 100 млрд долларов банковских активов. В России цифра составила $400 млрд.

Будущее импортозамещение, которым так хвастается Россия, в Иране потерпело поражение. Там появился собственный Интернет вместо YouTube – Aparat, вместо Facebook – Cloob, вместо App Store – Cafe Bazaar. Но эти соцсети признаны только внутренним юзером.

Если Иран находится под санкциями 43 года, Россия только начинает их чувствовать. Реальная «боль» наступит ближе к осени.

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