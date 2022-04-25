Россия все больше приближается к сценарию развития Ирана: детали

Прибыль от продажи нефти в структуре ВВП за вычетом себестоимости в Иране – около 20%, в РФ – 10%.
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что Россия, несмотря на "радость" от санкций, все больше приближается к сценарию развития Ирана.
Об этом шла речь в сообщении в Telegram-канале.
- Россию и Иран постигла "голландская болезнь" – зависимость от экспорта небольшого количества видов сырья (нефть и газ) в обмен на импорт необходимых товаров.
- В обеих странах подобный вес экспорта в структуре ВВП составляет около 30%.
- Прибыль от продажи нефти в структуре ВВП за вычетом себестоимости в Иране – около 20%, в РФ – 10%.
- Иранские банки тоже отключили от SWIFT и заморозили более 100 млрд долларов банковских активов. В России цифра составила $400 млрд.
- Будущее импортозамещение, которым так хвастается Россия, в Иране потерпело поражение. Там появился собственный Интернет вместо YouTube – Aparat, вместо Facebook – Cloob, вместо App Store – Cafe Bazaar. Но эти соцсети признаны только внутренним юзером.
- Если Иран находится под санкциями 43 года, Россия только начинает их чувствовать. Реальная «боль» наступит ближе к осени.
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