"Россия все еще готовит планы нового наступления": Зеленский призвал Кипр заблокировать яхты и "золотые паспорта"

Нужно сделать еще гораздо больше как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, чтобы остановить эту войну, чтобы принудить Россию к миру, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы принудить Россию к миру, необходимо закрыть все порты демократического мира для российских судов. А Кипр, в частности, мог бы, по меньшей мере, заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов.

Об этом украинский президент сказал во время своей речи в Палате представителей Кипра.

"Россия все еще готовит планы нового наступления против наших войск, против наших городов... Российское руководство до сих пор не хочет всерьез искать мир с Украиной. В ответ на все наши переговорные предложения, которые уже давно могли быть приняты в интересах мира, в интересах всех в Европе, мы слышим разве что словесную игру", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что это значит, что нужно сделать еще гораздо больше как на уровне Евросоюза, так и на национальном уровне, чтобы остановить эту войну, чтобы принудить Россию к миру.

"Республика Кипр имеет очень мощные инструменты влияния на российское общество. Уникальную силу, которую можно поставить на службу миру. Нужно полностью закрыть все порты демократического мира для российских судов. Это должно быть общее решение – на уровне Евросоюза. Но на уровне вашего государства возможно также как минимум заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов, которые есть в ваших водах. Вы можете остановить действующие привилегии для граждан России. Начиная от так называемых золотых паспортов для всех россиян без исключения и заканчивая двойным гражданством для них", – призвал украинский лидер.

В то же время он добавил, что, возможно, если будет проверено и четко доказано, что некоторые из россиян осуждают военные преступления своих военных и не имеют цели использовать юрисдикцию Кипра во избежание санкций и других ограничений против РФ, то "только тогда будет допустимо относиться к этим людей по старинке".

"Нужно останавливать любые попытки российских граждан, попавших под санкции, обходить эти ограничения. Нужно сделать всю должную работу, чтобы подготовить Евросоюз к неизбежному эмбарго на поставку энергоносителей из России", – призвал Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Кипра

Напомним, 6 апреля стало известно, что Нидерланды задержали принадлежащие России 14 супер-яхт, заморозили активы на 516 млн евро и заблокировали транзакции на сумму 155 млн евро в пределах санкций, введенных против РФ после ее вторжения в Украину.

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