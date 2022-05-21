Россия ввела санкции против мертвецов: "пострадали" Маккейн и еще четыре американских покойника

Россия ввела санкции против мертвецов: "пострадали" Маккейн и еще четыре американских покойника

Российская Федерация применила санкции к почти тысяче американцев, среди которых не только влиятельные на сегодняшний день политики США во главе с президентом страны Джо Байденом, но и мертвые.

В российский санкционный список, насчитывающий 963 человека, попали не менее 5 умерших граждан США. Им также запрещен въезд на территорию РФ.

Их имена находятся в перечне подсанкционных лиц, опубликованном на сайте МИД России 21 мая.

Среди мертвецов, которые теперь "не смогут побывать в стране-агрессоре", бывший американский сенатор Джон Маккейн. Политик умер еще в 2018 году, однако российские власти решили наложить ограничения и на него.

Судя по информации на сайте российского МИД, в РФ знают о смерти Маккейна (напротив него стоит отметка "умер"), однако все равно считают необходимым сохранить санкционный режим.

Аналогичная ситуация еще с четырьмя умершими американцами. Так, въезд в Россию запрещен экс-конгрессумен Элси Гастингс, бывшей первой заместительнице директора ЦРУ Мелиссе Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу и бывшему военнослужащему США Джереми Сивитсу.

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден анонсировал еще один пакет военной помощи для Украины, в том числе 18 гаубиц M777 и 18 машин для буксировки гаубиц. 21 мая гаубицы M777 уже улетели из США в Украину.

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