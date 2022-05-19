"Россия выбрала войну": Кулеба рассказал, как РФ "потеряла аппетит" к переговорам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что после последней встречи в Стамбуле Россия начала резко "терять аппетит" к ведению переговоров.

В дальнейшем стало очевидно – чем агрессивнее Россия на поле боя, тем меньше интереса проявляется к переговорам.

Об этом Кулеба рассказал в эфире телеканала "1+1" в рамках совместного информационного марафона UAразом.

"Было очевидно после встречи в Стамбуле, которая стала самым высоким этапом переговоров, что Россия начала резко терять аппетит к ведению переговоров с Украиной. Причины этого еще предстоит исследовать, но с каждой неделей мы видели, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее Россия на поле боя, тем меньше интереса они проявляли к переговорам", – рассказал министр.

"Посмотрите на карту, на города Украины, пораженные в последние дни ракетами, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на их усилия окопаться в Херсоне и вы увидите, что Россия выбрала войну, а не переговоры. Вот так вот они и погасли", – рассказал Кулеба.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день с Россией невозможно проводить переговоры, поскольку это государство еще не до конца поняло свое положение в войне.

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