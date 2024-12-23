В этих военных билетах нет всех печатей, фотографий и т.п.

Россия пытается скрыть присутствие военных из Северной Кореи, выдавая им ложные документы.

Об этом пишет командование Командования сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Де Хьюк и Чо Чел Хо. Они же по российским документам Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович.

Операторы ССО продолжают уничтожать врага, в том числе еще троих военных из КНДР на Курщине и завладели их документами.

"В этих военных билетах нет всех печатей, фотографий, отчественные имена поданы на российский манер, а место рождения подписано как Республики Тува — родина военного преступника Шойгу", — говорится в сообщении.

Но самое интересное – подписи владельцев. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат.

Этот случай еще раз подтверждает, что Россия прибегает к любым методам, чтобы скрыть свои потери в поле боя и скрыть иностранное присутствие.

ССО продолжают отслеживать и уничтожать подразделения наемников, срывая планы неприятеля.

Напомним, что Северная Корея продолжает передавать России военную технику и на днях в Тюменской области был зафиксирован очередной эшелон с вооружением, который может включать баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2.

Читайте также: