Россия выдвигает новые территориальные требования Украине - Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Одним из главных препятствий в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией являются территориальные претензии Москвы. Россия требует передачи около 6000 квадратных километров украинских земель, которые она до сих пор не смогла оккупировать военным путем.

Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Выступая с комментарием относительно текущего состояния дел, заявил, что переговорный процесс со временем сводится к нескольким ключевым аспектам. Главным из них, как он отметил, является территориальный вопрос.

«Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, когда нам удалось сузить круг вопросов до нескольких основных. Один из вопросов касается территории. Россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Вот чего хотят россияне», — сказал он.

В то же время, по словам Венса, Украина, осознавая постоянную угрозу, настаивает на предоставлении ей четких гарантий безопасности от европейских или других партнеров.

«Украинцы, с другой стороны, хотят гарантий безопасности, то ли от европейцев, или от кого-то другого, потому что хотят быть уверены, что если они заключат соглашение, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя еще больше», — пояснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп отметил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией могло бы включать обмен территориями. Он подчеркнул, что за эти земли шли бои более трех с половиной лет, и в них погибли сотни украинских и российских военных.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, в Кремле уже озвучили свои условия по мирному урегулированию