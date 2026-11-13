Россия выдвинула Европе требования относительно большого города Украины, а также Финляндии и Балтии.

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Россия требует пересмотреть архитектуру безопасности в Европе, включая выход Финляндии из НАТО и отказ Североатлантического союза от размещения военных баз в странах Балтии.

Об этом пишет BILD.

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Эти требования, по данным немецкого издания BILD, прозвучали в ходе неофициальных переговоров по прекращению конфликта в Украине. Их также представили европейским представителям на встречах в Абу-Даби.

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Среди ключевых условий Москвы — сохранение за Россией занятых украинских территорий и передача ей всего Донбасса, в том числе районов Донецкой и Луганской областей, которые остаются под контролем Киева.

Российские предложения также предусматривают отказ НАТО от размещения военных баз в Эстонии, Латвии и Литве. От Финляндии, согласно этому плану, следует выйти из Североатлантического альянса.

Отдельные условия касаются будущего Украины. Российская сторона предлагает демилитаризовать порты Одессы и Николаева, чтобы исключить их использование в качестве военно-морских баз. Еще один пункт касается обеспечения свободы судоходства в Черном и Балтийском морях.

В план включены и предложения по Молдове. Россия выступает за превращение страны в федеративную республику, в состав которой должны войти Молдова, автономная Гагаузия и непризнанное Приднестровье. При возможном вступлении республики в Евросоюз двум последним регионам предлагается предоставить право провести референдумы по независимости.

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Москва, согласно опубликованным данным, готова вывести ядерное оружие из Беларуси, отказаться от размещения на ее территории ракет средней дальности, а также вывести российские войска из Приднестровья.

В то же время BILD обращает внимание, что представленный документ не является согласованным мирным соглашением. Речь идет об одном из обсуждаемых вариантов в неофициальных переговорных кругах. Параллельно работают несколько групп посредников, в том числе связанных с военными структурами, конкурирующими между собой.

Новые требования России по отношению к Украине — последние новости

Аналитики отмечают, что Путин и представители его делегации после очередного раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби снова подтвердили неизменность максималистских требований Кремля по Украине. В ISW отмечают, что РФ отказывается соглашаться на создание какой-либо демилитаризованной зоны на территории послевоенной Украины. Также Кремль не собирается отказываться от требования передать России неоккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые до сих пор не смогла захватить российская армия.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская дипломатия предостерегают от попыток заключения любых соглашений о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией до завершения войны.

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