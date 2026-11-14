Кремль / © Associated Press

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Россия вернулась к ультиматумам, которые выдвигала НАТО еще перед полномасштабным вторжением в Украину в начале 2022-го. Тогда Москва требовала, чтобы Альянс отвел свои войска к позициям 1997-го еще до расширения НАТО на восток, ближе к российским границам. Теперь во время закрытых переговоров с представителями президента США Дональда Трампа Россия снова выдвинула эти требования.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Позиция Москвы изложена в документе, который российские чиновники распространили на этой неделе во время переговоров. Копию документа получило издание NYT от одного из участников переговорного процесса.

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Аутентичность документа подтвердил еще один человек, осведомленный о ходе переговоров. Содержание свидетельствует, что «фюрер» России Владимир Путин практически не отказался от своих ключевых целей, несмотря на более чем 20 месяцев дипломатических усилий Белого дома, направленных на прекращение войны.

Требования России

В статье отмечают, что российские требования по отводу войск НАТО с восточного фланга, в частности из Польши и стран Балтии, фактически превращают вопросы европейской безопасности в одну из главных тем переговоров о завершении войны в Украине. Они также раскрывают настоящую цель заявлений «фюрера» Владимира Путина, постоянно настаивающего на устранении так называемых «первопричин» войны — широкого перечня претензий Москвы к НАТО и Украине. По его мнению, эти вопросы должны быть решены еще до прекращения боевых действий.

В то же время документ демонстрирует, что экономические предложения, которые представители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф делали Путину, пока не заставили Москву пойти ни на какие уступки.

NYT сообщило, что российский документ датирован 10 ноября. Он раскрывает новые подробности жесткой позиции Кремля в ходе переговоров на этой неделе в Абу-Даби. Заметим, это была первая с февраля 2026 года личная встреча представителей США, России и Украины, а также первый такой раунд после того, как Белый дом осенью активизировал усилия, пытаясь включить требования Кремля по европейской безопасности в переговорный процесс.

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По словам двух собеседников, осведомленных о ходе переговоров, этот документ отражает начальную позицию Москвы. В то же время, российские представители дали понять, что Путин якобы все еще может быть готов к определенным уступкам.

Однако в Абу-Даби делегация страны-агрессорки ясно дала понять, что рассматривает период холодной войны и возглавляемый тогда Советским Союзом Варшавский договор как модель будущего устройства Европы после завершения войны в Украине.

По словам присутствующих на переговорах, россияне утверждали, что существовавшие в тот период отдельные сферы влияния США и СССР, а также связанные с ними договоренности якобы уменьшали риск военных конфликтов. Впрочем, говорится в статье, как далеко Москва сможет продвинуть эту идею, пока неизвестно.

Новые ультиматумы Кремля

Представитель США сообщил, что Виткофф и Кушнер напомнили российской стороне: с декабря 2021 года, когда Москва потребовала заключить новый договор о фактическом прекращении большинства военной деятельности НАТО в значительной части Восточной и Центральной Европы, многое изменилось.

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Американские посланники призвали Россию сосредоточиться на будущем. По словам источника издания, представители Трампа готовы рассматривать новые предложения Москвы, если они будут предусматривать конкретные шаги России по снижению напряженности. В настоящее время американская делегация пытается развеять опасения, что Вашингтон может заключить масштабное соглашение с Путиным за спиной Украины и европейских государств.

Однако после встречи российский помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил журналистам, что диктатор сказал американцам: предложение России в 2021-м по отводу сил НАТО до сих пор отражает «наше видение основ неделимой архитектуры безопасности».

Американское издание отмечает, что документ, в котором изложены российские требования, не имеет официального бланка или подписи. В дипломатии такие материалы называют non-paper — неофициальный документ, передающий позицию одной из сторон.

В нем, фактически повторяя ультиматумы декабря 2021 г., Россия требует от НАТО отказаться от дальнейшего расширения Альянса, а также от любой военной деятельности в Украине и других странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Более того, некоторые требования Путина ужесточились. Если пять лет назад Москва требовала от НАТО отказаться от механизмов совместного использования ядерного оружия, позволяющих союзникам США в Европе пользоваться защитой американского ядерного арсенала, то теперь Кремль хочет ограничить также ядерные возможности Великобритании и Франции.

В частности Россия требует, чтобы Лондон и Париж исключили возможность применения своего ядерного оружия для защиты других европейских государств. Такие варианты ядерного сдерживания активно обсуждают в Европе в течение последнего года, в частности из-за опасений готовности Трампа защищать союзников по НАТО.

Отдельный блок российских требований касается Украины. Москва хочет полностью прекратить поставки Киеву любых западных вооружений, военной техники и оборудования. Россия также готова согласиться на вступление Украины в Европейский Союз только при условии, что наше государство не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.

Кроме того, Кремль снова требует от НАТО отвести войска и военные базы к границам Альянса по состоянию на 1997 год — до начала расширения на восток и вступления стран Центральной и Восточной Европы.

Такой шаг существенно ослабил бы обороноспособность наиболее уязвимых членов НАТО, в частности Польши и бывших советских республик Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы. Фактически, Москва стремится получить право определять, какой должна быть система безопасности в Европе, и ограничить возможности стран Альянса самостоятельно защищать себя.

Напомним, Путин выдвинул территориальные ультиматумы Виткоффу и Кушнеру . В ISW отмечают, что диктатор не демонстрирует готовности уступать ни одно из своих требований. Москва продолжает настаивать на начальных территориальных претензиях к Украине, а также выдвигает ультиматумы относительно демонтажа НАТО и полного пересмотра европейской архитектуры безопасности, сформированной после завершения холодной войны.

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