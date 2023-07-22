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Россия выдвинула семь требований по участию в "зерновой сделке"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Россия выдвинула семь требований по участию в "зерновой сделке"

Россия манипулирует "зерновым соглашением" / Фото: Associated Press

Ультиматум Кремля был озвучен после ракетных ударов по Одесской области.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании организации поставил очередной ультиматум. Мол, зерновая сделка будет якобы продлена, когда ее участники выполнят семь требований РФ.

Об этом заявил украинский дипломат Александр Мацука, - сообщает FREEDOM. 

В перечень входит снятие санкций с банков РФ, подключение к SWIFT, возобновление поставок запчастей и т. д.

Сообщается, что это заявление было сделано после того, как российские ракеты существенно повредили инфраструктуру портов Одесской области в течение последних дней, поэтому вряд ли ООН пойдет на манипуляции РФ.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить продление "зернового соглашения" с Путиным.

Есть информация, что должно быть несколько раундов переговоров.

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Дата публикации
Просмотры
23к
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