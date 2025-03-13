Россия выдвинула США требования для прекращения войны в Украине — Reuters

Требования включают в себя отсутствие членства Киева в НАТО, отсутствие иностранных войск в Украине.

Россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По словам источников, российские и американские официальные лица обсуждали условия во время личных и дистанционных разговоров за последние три недели.

"Они назвали условия Кремля широкими и похожими с требованиями, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО", – говорится в статье.

Эти предварительные условия включали отсутствие членства Киева в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск в Украине и международное признание заявления президента Владимира Путина о том, что Крым и четыре области принадлежат России.

"Президент США Дональд Трамп ждет от Путина сообщения о том, согласится ли он на 30-дневное перемирие, о котором президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что примет в качестве первого шага к мирным переговорам. Приверженность Путина потенциальному соглашению о прекращении огня все еще остается неопределенной", — уточняют журналисты.

Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин использует перемирие, чтобы усилить, как они говорят, попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать переговоры.

Напомним, 11 марта США согласились возобновить военную помощь и обмен разведывательными данными после того, как Украина выразила готовность поддержать предложение о прекращении огня.

Украина подтвердила свою готовность к 30-дневному прекращению огня, однако это не означает замораживания конфликта.

Американское предложение предусматривает полное прекращение огня в украинско-российской войне, и это больше предложения о перемирии на море и в воздухе, с которым на переговорах в Джидде выступала украинская сторона, заявил 11 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Комментируя результаты переговоров, их участник госсекретарь США Марко Рубио повторил тезис о том, что украино-российская война "не имеет военного решения".

"Прежде чем вести переговоры, нужно прекратить стрельбу. Украинцы на это согласились. Мы надеемся, что россияне скажут "да", чтобы мы могли закончить войну способом, который будет приемлемым для обеих сторон", — сказал глава внешнеполитического ведомства США, добавив, что "нет" со стороны России будет означать препятствие этому.

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