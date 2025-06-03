Россия выдвинула условия для перемирия с Украиной — в США отреагировали

В США разочарованы условиями РФ / © Associated Press

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В США разочарованы условиями, которые Россия выдвинула для перемирия с Украиной как минимум на 30 дней, ведь они невыполнимы.

Об этом сообщает ABC News.

«Тогда, как Украина и Россия обменивались усиленными атаками и провели второй раунд переговоров в Стамбуле, администрация Трампа оставалась заметно молчаливой, что сигнализирует об изменении подхода США к посредничеству в конфликте», — пишут эксперты издания.

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Там отметили, что президент США Дональд Трамп не сделал публичное заявление по поводу ударов беспилотников Украины глубоко внутри России.

«Государственный секретарь Марк Рубио был разочарован действиями РФ, поскольку она решила направить только рабочую группу дипломатов для представления своих интересов за столом переговоров в Турции», — отмечает издание.

Неназванные официальные лица США рассказали, что требования России для прекращения огня по меньшей мере на 30 дней, которые она изложила в «меморандуме», не стали сюрпризом, но вызвали разочарование.

Американские чиновники отметили, что часть пунктов в меморандуме и Украина, и администрация Трампа считают неприемлемыми. По их словам, подобные требования свидетельствуют о попытке Москвы отложить конструктивные переговоры.

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Официальные лица также отметили, что хотя Трамп раньше резко критиковал и Украину, и Россию, в последние дни он все больше отстраняется от этого вопроса.

Также в материале говорится, что несмотря на угрозы Трампа ввести новые антироссийские санкции, никаких признаков того, что США пойдут на это, нет.

Напомним, Кремль пока не видит перспектив для встречи президентов РФ, Украины и США Путина, Трампа и Зеленского.

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