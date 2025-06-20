Россия выставляет Соединенные Штаты Америки слабыми — спикер МИД Украины

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

Реклама

Россия откровенно игнорирует мирные инициативы Соединенных Штатов Америки и убеждена, что уйдет от негативных последствий такого поведения.

Об этом написал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в сети Х .

Георгий Тихий прокомментировал заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, утверждавшего, что Россия не остановится, поскольку имеет «стратегическое преимущество».

Реклама

«США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: салютует одним пальцем», — написал Тихий в сети Х.

Он подчеркнул: чем дольше Россия будет верить, что сможет избежать ответственности за откровенный отказ от мирных усилий США, тем больше она будет делать, чтобы продемонстрировать слабость Соединенных Штатов.

Напомним, 19 июня Андрей Сибига (тогдашний заместитель руководителя Офиса Президента Украины) подчеркнул, что прошло ровно 100 дней с момента согласия Украины по предложению США о прекращении огня. Однако Россия продолжает ее игнорировать, усугубляя террор.