Россия высылает ряд дипломатов США и объявляет их персонами нон грата

Россия высылает ряд дипломатов США и объявляет их персонами нон грата

Это произошло после высылки Вашингтоном 12 дипломатов с постпредства России при ООН в Нью-Йорке.

Россия заявила, что высылает ряд американских дипломатов из РФ в ответ на выдворение Вашингтоном 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

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Одному из дипломатов США в Москве вручили список высланных американских дипломатов, которые теперь объявлены персонами нон грата.

"23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком американских дипсотрудников, которых выдворяют и объявили persona non grata, в ответ на выдворение Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что сообщили американской стороне о "решительном и адекватном ответе на любые враждебные действия США против РФ".

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