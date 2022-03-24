Россия высылает ряд дипломатов США и объявляет их персонами нон грата

Это произошло после высылки Вашингтоном 12 дипломатов с постпредства России при ООН в Нью-Йорке.
Россия заявила, что высылает ряд американских дипломатов из РФ в ответ на выдворение Вашингтоном 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата ООН.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Одному из дипломатов США в Москве вручили список высланных американских дипломатов, которые теперь объявлены персонами нон грата.
"23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком американских дипсотрудников, которых выдворяют и объявили persona non grata, в ответ на выдворение Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН", – сказано в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что сообщили американской стороне о "решительном и адекватном ответе на любые враждебные действия США против РФ".
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