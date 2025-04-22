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Россия выталкивает США из переговоров — резкое заявление Зеленского
Говоря о переговорах с РФ, Зеленский заявил, что Кремль хочет оттолкнуть США из переговорного процесса.
Россия выталкивает Соединенные Штаты из переговоров, чтобы показать свое лидерство.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал сегодня, 22 апреля, в разговоре с журналистами.
«Когда они (россияне — ред.) бросают нам какие-то упреки в разговорах, я считаю, что они выталкивают из переговоров Америку, чтобы показать свое лидерство», — заявил он.
Зеленский назвал Америку «реальным лидером». Президент заверил, что хочет, чтобы Штаты принимали участие в переговорах и давили на Россию.
«Но мы готовы отвечать за свои слова. Если „русские“ завтра не просто готовы к прекращению огня, а если они прекратят огонь, мы готовы садиться за разговоры и переходить к другим шагам окончания войны. Если хоть что-то сделано по факту, а не просто болтовня», — добавил глава государства.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках переговоров с РФ Украина официально не признает Крым частью России.