Россия вывезет всех своих дипломатов из Украины

Государство-агрессор заявило, что "опасается за безопасность своих дипломатов".
Россия планирует вывезти из Украины всех своих дипломатов из-за якобы угрозы для их жизни.
Об этом сообщили в МИДе страны-агрессора.
В России заявили, что вывозят своих дипломатов из-за того, что якобы с 2014 года они стали "объектами агрессивных действий".
Страна-агрессор заявила, что "заботится о своих дипломатах", а потому вывозит их из Украины. Там сказали, что выедут сотрудники посольства РФ и генеральных консульств.
Точной даты убытия российских дипломатов из Украины в МИД РФ не сообщили, однако уточнили, что это произойдет "в ближайшее время".
Напомним, вечером 22 февраля во время брифинга президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет оказывать военную помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".
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