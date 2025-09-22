Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Россия остается дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе, стремящейся уничтожить территории Украины и показать слабость НАТО.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью CBS News, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами на прошлой неделе.

«Россия дестабилизирующая и агрессивная сила в Европе. За последние несколько недель они увеличили нападения на Киев, убив многих мирных жителей. Они нарушили воздушное пространство Польши и Румынии. Их проект состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше территорий Украины, одержать победу и показать НАТО слабым», — подчеркнул французский лидер.

Он также подчеркнул, что диктатор Путин не демонстрирует готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Пока мы работали по дипломатическому пути, пытались организовать двусторонние, трехсторонние и четырехсторонние саммиты, россияне усиливали атаки на Донбассе. Но это было не только там — они увеличивали провокации с одной стороны и обстрелы Киева с другой», — объяснил Макрон.

По его мнению, необходимо усиливать давление на Россию и вводить новые санкции, чтобы заставить Кремль вернуться в переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудил атаку дронов РФ на Польшу.

Мы ранее информировали, что немецкие истребители перехватили в небе над Балтикой не выходивший на связь российский самолет-разведчик.