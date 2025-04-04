"Россия является долгосрочной угрозой": Рютте о переговорах и роли Китая

Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

Реклама

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «мяч по прекращению огня в Украине находится сейчас на поле России».

Об этом Рютте сказал на брифинге в Брюсселе 4 апреля на полях заседания Североатлантического Альянса на уровне министров иностранных дел.

Генсек НАТО отметил, что «всему Альянсу ясно, что Россия является долгосрочной угрозой».

Реклама

Он говорит, что «никто не наивен в отношении России», но вновь признает необходимость вести переговоры с Москвой о прекращении войны.

«Очевидно, что сейчас мяч на российском поле, поэтому увидим, что будет дальше. Но я не хочу вмешиваться в эти переговоры (речь идет о переговорах между США и РФ — Ред.). Посмотрим, как это будет развиваться. Пока я должен сказать, что действительно поражен тем, как американцы ведут эти переговоры, а также тем фактом, что они держат европейцев и Украину в курсе того, что они делают и что происходит», — сказал генсек НАТО.

Также Рютте добавил, что США продолжают поставлять Украине оружие и разведданные, поэтому о выходе Штатов из контактной группы «Рамштайн» пока речь не идет.

Кроме того, он заверил, что путь Украины в НАТО необратим. "Но мы никогда не обещали, что решение о вступлении будет в рамках мирных договоренностей", - уточнил генсек.

По мнению Рююте, за переговорным процессом внимательно наблюдает китайский лидер Си Цзиньпин, «хочет знать в конце, кто выходит на первое место? Это Запад или Россия?

«И если это будет Россия, это даст ему возможность подумать о том, что он мог бы сделать в своем регионе, потому что у него также есть некоторые территориальные претензии, которые он, возможно, захочет потом решить», — предупреждает генсек НАТО.

Ранее Марк Рютте ответил, каким видит устойчивый мир для Украины.