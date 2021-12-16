Россия является стороной конфликта на Донбассе, а Германия и Франция играют роль модераторов – президент Еврокомиссии.

Россия является стороной конфликта на Донбассе, а Германия и Франция играют роль модераторов – президент Еврокомиссии.

Формат переговоров очень четкий.

Германия и Франция играют в Нормандском формате роль модераторов и наблюдателей, а Россия является одной из сторон конфликта.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Укринформ.

"Формат переговоров очень четкий. После аннексии Крыма Россией был создан Нормандский формат, где Германия и Франция — модераторы и наблюдатели, а сторонами конфликта являются Украина и Россия. Мы работаем в этом формате. Я думаю, это и есть нужный формат для этого конфликта ", – сказала фон дер Ляен.

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Она подтвердила, что летом этого года Еврокомиссия получила от Европейского совета задачу разработать разные варианты действий в случае дальнейшей агрессии России против Украины, и выполнила "домашнее задание". Евросоюз готов ответить на агрессивные действия РФ, хотя надеется, что такого не произойдет.

"Одной из тем нашей встречи была общая обеспокоенность по поводу российского наращивания сил вдоль восточных границ Украины. Мы призываем Россию провести деэскалацию и воздерживаться от любых агрессивных действий. Мы продемонстрировали Украине нашу твердую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Не должно быть никаких сомнений. Европейский Союз ответит твердо на любую дальнейшую агрессию против Украины", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Напомним, Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на востоке Украины. В свою очередь, она пытается позиционировать себя как посредника в Нормандском формате переговоров.

Ранее Еврокомиссия разработала план действий на случай вторжения России в Украину.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном российскую угрозу.

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