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Россия заговорила о территориях, Украина — об обмене 1500 на 1500: Зеленский раскрыл детали переговоров
Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Абу-Даби. Среди главных тем — обширный обмен пленными, территории и дальнейшие контакты с РФ.
В ходе переговоров в Абу-Даби украинская сторона обсудила возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500. Американская делегация должна передать это предложение России на следующем раунде переговоров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 10 ноября.
По его словам, украинская переговорная команда сегодня обсуждала возможность проведения большого обмена пленными.
«Сегодня обсудили возможность обмена 1000 на 1000, возможно, 1500 на 1500. С этой аджендой американцы уедут в Россию», — сообщил глава государства.
Еще одной темой переговоров стал вопрос о территориях. По словам Зеленского, его нарушила российская сторона.
«Второй был вопрос о территориях, он поднимался со стороны россиян. Это вопрос уровня лидеров — такой мандат есть у наших переговорщиков», — отметил президент.
Он также отметил важность участия европейских представителей в переговорном процессе.
О чем будут говорить на следующем раунде переговоров
Зеленский сообщил, что переговоры продолжатся завтра. Среди обсуждаемых тем — деэскалация, энергетика, безопасность в Черном море, обмены пленными и возможные трехсторонние встречи на уровне лидеров.
Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах продолжаются переговоры представителей Украины, РФ и США. 10 ноября состоялся первый раунд обсуждения путей окончания войны.
Ранее речь шла об отчете украинской переговорной команды, которую президент Украины Владимир Зеленский заслушал по итогам первого дня дипломатических встреч в Абу-Даби. Трехсторонний формат Зеленский назвал конструктивным и достаточно содержательным.