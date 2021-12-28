Россия закомплексована и требует, чтобы с ней говорили только США – Кулеба о "нормандском формате"

Россия закомплексована и требует, чтобы с ней говорили только США – Кулеба о "нормандском формате"

По словам главы МИД Украины, в диалог США и РФ всегда будут включены европейские партнеры.

Россия требует, чтобы с ней говорили только Соединенные Штаты и показывает, что Европейский союз для них – никто, НАТО – никто, а их уровень разговора – США.

Об этом, комментируя возможное возобновление переговоров в "нормандском формате" с привлечением американской стороны, в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Об "изменении нормандского" формата сейчас речь не идет. Есть трек американо-российский, двусторонний, они на нем общаются. Но как только на этом треке возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности Украины, они консультируются с ними. Дело в том, что Россия немного закомплексована, и поэтому она требует, чтобы с ней говорили только Соединенные Штаты. РФ показывает: Европейский союз для них никто, НАТО — никто, их уровень разговора — Соединенные Штаты. На самом деле это проявление внешнеполитического комплекса. Потому как и у людей, у государств тоже есть комплексы", — говорит глава украинского МИД.

Кулеба также добавил, что Россия не достигнет "эксклюзивного диалога с США", поскольку "диалог всегда будет инклюзивным и будет включать других европейских партнеров Америки и Украины".

"Но американцы понимают одну простую вещь, что любая их попытка решить что-то, что касается Европы – в широком смысле, включая Украину – без самой Европы просто разрушит трансатлантическое единство и позиции США на континенте", — убежден министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.

Напомним, что российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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