Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины «особенно циничны» на фоне трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Об этом сообщает DW.

По словам Писториуса, Россия атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру «с неустанной силой и жестокостью в суровую зиму». Министр назвал такие действия «террором против украинского населения в нарушение международного права».

Он также отметил, что на фоне частых атак Украине не хватает боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Немецкие системы Iris-T поставляются более или менее непрерывно, тогда как поставки американских Patriot пока невозможны, поскольку бундесвер уже использовал более трети своих запасов и ждет новых поставок из США», — сказал Писториус.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в настоящее время имеет ограниченные возможности для дальнейшего наращивания помощи Украине в сфере противовоздушной обороны.

Мы ранее информировали, что Россия ударила по энергетике Харькова, после чего часть города осталась без света.