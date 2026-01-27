- Дата публикации
Россия занимается террором против мирного населения Украины — Писториус
Россия атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины с особой жестокостью в зимний период.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины «особенно циничны» на фоне трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.
Об этом сообщает DW.
По словам Писториуса, Россия атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру «с неустанной силой и жестокостью в суровую зиму». Министр назвал такие действия «террором против украинского населения в нарушение международного права».
Он также отметил, что на фоне частых атак Украине не хватает боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Немецкие системы Iris-T поставляются более или менее непрерывно, тогда как поставки американских Patriot пока невозможны, поскольку бундесвер уже использовал более трети своих запасов и ждет новых поставок из США», — сказал Писториус.
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в настоящее время имеет ограниченные возможности для дальнейшего наращивания помощи Украине в сфере противовоздушной обороны.
Мы ранее информировали, что Россия ударила по энергетике Харькова, после чего часть города осталась без света.