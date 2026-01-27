ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Россия занимается террором против мирного населения Украины — Писториус

Россия атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины с особой жестокостью в зимний период.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины «особенно циничны» на фоне трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Об этом сообщает DW.

По словам Писториуса, Россия атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру «с неустанной силой и жестокостью в суровую зиму». Министр назвал такие действия «террором против украинского населения в нарушение международного права».

Он также отметил, что на фоне частых атак Украине не хватает боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Немецкие системы Iris-T поставляются более или менее непрерывно, тогда как поставки американских Patriot пока невозможны, поскольку бундесвер уже использовал более трети своих запасов и ждет новых поставок из США», — сказал Писториус.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в настоящее время имеет ограниченные возможности для дальнейшего наращивания помощи Украине в сфере противовоздушной обороны.

Мы ранее информировали, что Россия ударила по энергетике Харькова, после чего часть города осталась без света.

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie