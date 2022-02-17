Россия запасается кровью и приближает войска к границам Украины – Пентагон

Американская разведка также констатирует повышение наступательных позиций РФ в оккупированном Крыму.
США зафиксировали, что Россия запасается кровью, приближает войска к границам Украины и привлекает больше боевых самолетов.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе в четверг, 17 февраля, сообщает Reuters.
"Не так давно я сам был солдатом. Я знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете это, если намерены собирать вещи и идти домой", – сказал глава Пентагона.
Американская разведка также фиксирует повышение наступательных позиций России в оккупированном Крыму.
"Мы видим, что они (боевые самолеты – ред.) летают в большом количестве. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью", – добавил Остин.
По его словам, НАТО изучило пути повышения своей военной готовности, поскольку развертывание РФ "подводит российские войска прямо к порогу Альянса".
Напомним, 17 февраля на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские войска готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни, и силы РФ на суше и море готовы к этому нападению.
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