Россия запасается кровью и приближает войска к границам Украины – Пентагон

Американская разведка также констатирует повышение наступательных позиций РФ в оккупированном Крыму.

США зафиксировали, что Россия запасается кровью, приближает войска к границам Украины и привлекает больше боевых самолетов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе в четверг, 17 февраля, сообщает Reuters.

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"Не так давно я сам был солдатом. Я знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете это, если намерены собирать вещи и идти домой", – сказал глава Пентагона.

Американская разведка также фиксирует повышение наступательных позиций России в оккупированном Крыму.

"Мы видим, что они (боевые самолеты – ред.) летают в большом количестве. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью", – добавил Остин.

По его словам, НАТО изучило пути повышения своей военной готовности, поскольку развертывание РФ "подводит российские войска прямо к порогу Альянса".

Напомним, 17 февраля на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские войска готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни, и силы РФ на суше и море готовы к этому нападению.

Блинкен заявил, что Россия готовит вторжение в Украину в ближайшие дни | Новости мира

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